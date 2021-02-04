Новую ЛЭП начали строить во Владивостоке для жителей Чуркина

Трасса ЛЭП протяженностью почти 3,5 километра пройдет вдоль улицы Калинина. Фото: АО «ДРСК»

Строительство новой высоковольтной кабельной линии, которая повысит надежность электроснабжения жителей Первомайского района Владивостока, начали «Приморские электрические сети».

Сообщается, что трасса ЛЭП протяженностью почти 3,5 километра пройдет вдоль улицы Калинина. Часть строительно-монтажных работ будут проводить ночью, чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов и жителей района.

Руководитель агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев рассказал, что дополнительная линия позволит закольцевать схему электроснабжения Чуркина и повысить ее надежность.

— Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания, — уточнил Андрей Леонтьев.

Решение о строительстве было принято во время устранения последствий «ледяного» дождя во Владивостоке в ноябре 2020 года.

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