Банду похитителей автокатализаторов задержали силовики в Приморье

Восемь месяцев криминальная группа орудовала на территории Приморского края. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В ходе совместной спецоперации полицейских и сотрудников Росгвардии по подозрению в совершении преступлений были задержаны пять человек. Мужчин подозревают в многочисленных кражах катализаторов с автомашин.

Заявления местных жителей о хищении катализаторов с автомашин Toyota Prius, припаркованных на придомовых территориях, поступали в полицию от жителей Артема, Владивостока, Уссурийска, Ханкайского и Хорольского районов Приморья. Сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых в преступлениях.

Были задержаны два жителя Хорольского района 43 и 32 лет, два жителя Артема в возрасте 19 и 30 лет и 37-летний житель города Лучегорска. Все они дали признательные показания.

Восемь месяцев криминальная группа орудовала на территории Приморского края. Ее организатором был 43-летний житель Хорольского района, придумавший схему хищения. Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбойные нападения. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 17 лет.

Преступники специализировались на похищении катализаторов с автомашин Toyota Prius. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Установлена причастность задержанных к 16 кражам автокатализаторов. Семь преступлений совершено на территории Артема, пять — во Владивостоке, два — в городе Уссурийске и по одному преступлению в Хорольском и Хасанском районах. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».

Правоохранители также выяснили, что один из задержанных, 30-летний житель Артема, в прошлом году совершил разбойное нападение: применив насилие, отобрал у местного жителя сотовый телефон. Сейчас уголовное дело против него рассматривается в Артемовском городском суде.

Одного из фигурантов уголовных дел заключили под стражу. Его подельники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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