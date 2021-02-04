Проект нового причала приморского острова Попова отправлен на госэкспертизу в Москву

Причал на острове Попова в Приморье признан аварийным в 2015 году Фото: Администрация Владивостока

Проектно-сметная документация по реконструкции причала на остров Попова направлена на государственную экспертизу в Москву.

Причал признали аварийным и не пригодным для эксплуатации еще в 2015 году. В конце 2019 года мэрия Владивостока, изыскав финансовые средства, заключила с АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» контракт на разработку проекта реконструкции пирса в проливе Старка.

Как сообщают представители управления транспорта администрации Владивостока, проведены геологические, топографические, гидрологические и другие инженерные изыскания, подготовлена документация. Теперь она должна пройти все необходимые экспертизы и согласования. Если разрешение будет получено, срок его действия — три года. За это время нужно будет найти источник финансирования строительных работ и провести реконструкцию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предварительно стоимость нового причала оценивается в 270-360 миллионов рублей. Предполагается софинансирование из краевого бюджета, а также участие в государственной программе.

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