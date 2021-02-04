Кабинет вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой посетили следователи СК

Первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья Соколова. Фото: ИА PrimaMedia

В кабинете первого заместителя главы администрации Владивостока Натальи Соколовой проводилась процедура выемки документов. Об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщил VL.ru

Как известно, Следственный комитет в Приморье ведет расследование уголовные дела о взятке и пособничестве во взятке. Ранее уже были задержаны, находящиеся под руководством Соколовой, начальник Управления муниципальной собственности и его заместитель.

У вице-мэра следователи запросили ряд документов. Статуса подозреваемой Соколова не имеет.

Напомним, задержанный ранее заместитель начальника Управления муниципальной собственности Владивостока подозревается в «получении должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что в октябре 2020 года чиновник и второй фигурант дела договорились с пользователем земельного участка о передаче взятки в 3,7 миллиона рублей. Деньги должны были стать вознаграждением за оформление земли на подставное лицо, имеющее специальные льготы при получении участков. Затем участок был бы переоформлен на фактического пользователя. Подробности задержания чиновника и его руководителя в материале «КП-Владивосток».

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