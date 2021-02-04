«Единая Россия» запускает общественный мониторинг строительства спортивных объектов в регионах

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», — сказал он.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов — в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

В конце января Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов - выделения средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия». Вместе с Кабмином партия работала над подготовкой главного финансового документа страны. На эти средства будет создано 100 объектов, 43 из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году - как в городах, так и в сельской местности. Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

В Приморье, как рассказал региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов, из средств федерального бюджета профинансируют возведение спортивного объекта в поселке Кавалерово. Общий объем строительства физкультурно-оздоровительного комплекса круглогодичного использования, открытого типа потребует 20 миллионов рублей.

«Такой комплекс уже был построен в рамках партпроекта в Спасске-Дальнем в прошлом году; в текущем к общественному мониторингу строительства ФОКОТ’а мы подключим спортивную общественность и местное отделение «Матерей России», ведь речь идет о физической активности детей. Там появится мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, секторы уличных тренажеров и воркаута, зона отдыха с теннисными столами, помещения для переодевания и хранения инвентаря, а также трибуна для зрителей на 100 мест», - заявил координатор «Детского спорта».

Такая комплектация, по словам Виктора Аблапова – это оптимальный вариант для вовлечения жителей в массовый спорт.

«Там одновременно смогут заниматься сразу несколько групп населения. Многофункциональный и рассчитанный на круглогодичное использование, он будет находиться на Краснознаменной 1, А, в центре населенного пункта. Построив ФОКОТ, мы увеличим количество спортивных сооружений в дальнем северном поселке и повысим показатели федерального проекта «Спорт - норма жизни» по обеспечению приморцев этими важными объектами. Кроме того, мы планируем провести в Кавалерово фестиваль дворового спорта и спортивный праздник для населения, как только позволит эпидемиологическая ситуация по коронавирусу», - подытожил депутат.