Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны

С цифровизацией Приморья возрастает потребность в квалифицированных кадрах в области интернет-коммуникаций Фото: Правительство Приморского края

За неделю регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступили заявки из 79 регионов России.

Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа — 32%, Приволжского — 16% и Северо-Западного — 15%. Каждый третий претендент— житель Москвы — 21,5%и Санкт-Петербурга — 8%.

«Конкурс — это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для „новых“ профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра управления регионом (Приморский край) Полина Степаненко отмечает, что с учетом тренда цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в Приморье.

«Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников. Замечу, что победители конкурса смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работу с высококлассными наставниками», — уточнила Полина Степаненко.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета. рф.

Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

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