Задержан автор надписи в поддержку Навального на главном памятнике Владивостока

Нашли мужчину, сделавшего надпись на памятнике во Владивостоке, с помощью камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Полицейские Владивостока задержали гражданина, сделавшего надпись на памятнике «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке». Об этом инциденте «КП» писала вчера, 4 февраля, выразив надежду, что полиция быстро разыщет человека, лепившего черным скотчем на пьедестале призыв «Навальному свободу!».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре была установлена личность гражданина. Им оказался 31-летний местный житель, которого доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Так как мужчина действовал в одиночку, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, надпись была сделана с помощью скотча, который не составило труда отклеить от гранита в считанные минуты. Какой именно вред мог скотч нанести памятнику, не сообщается.

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