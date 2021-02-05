10 лет колонии и штраф 66 миллионов рублей: экс-таможенник осужден во Владивостоке

Суд приговорил бывшего начальника Дальневосточной оперативной таможни к 10 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первореченский районный вынес приговор по уголовному делу против бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России — начальника оперативной таможни. Павел Фомин признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

В 2017 году сотрудник таможни получил взятку от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Также компания взяла на работу знакомого таможенника и оплачивала его проживание во Владивостоке. Трудоустроенный сотрудник не выполнял должностные обязанности, но при этом получал заработную плату.

Деньги и услуги взяточник получал за то, что пропускал через границу товары клиентов компании без таможенного контроля. Кроме того, коррумпированный чиновник скрывал правонарушения в сфере таможенного дела.

По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, сумма взятки превысила 6,6 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия Фомин вину не признал.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 66 миллионов рублей. Отбывать наказание он отправится в колонию строгого режима. Мздоимец лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе сроком на 10 лет. А также суд лишил его специального звания «полковник таможенной службы».

Приговор не вступил в законную силу.

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