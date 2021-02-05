«Внезапно кончился бензин»: сотрудники ГИБДД помогли девушке-водителю в Приморье

Сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Надежда Семикова и Александр Серов. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Сотрудники Госавтоинспекции Уссурийска помогли автолюбительнице, попавшей в неприятную ситуацию на дороге.

Инспекторы отдельной роты ДПС лейтенанты полиции Александр Серов и Надежда Семикова патрулировали участок дороги, ведущей через мост по Михайловскому шоссе, когда увидели автомобиль марки Toyota Vitz, стоящий на мосту, что запрещено правилами дорожного движения.

За рулем машины сидела расстроенная девушка. Незадачливый водитель поведала полицейским, что у нее «внезапно закончилось топливо в бензобаке». В момент, когда ее обнаружили стражи закона, молодая автолюбительница безуспешно пыталась вызвать такси, чтобы съездить за топливом на автозаправочную станцию.

Отзывчивые лейтенанты поступили просто: взяв в багажнике обездвиженного автомобиля канистру и воронку, они съездили за бензином на ближайшую заправку.

Позже жительница поселка Новошахтинский Михайловского района Приморья по имени Александра обратилась со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции, которые оказали ей помощь, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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