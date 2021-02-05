ДРСК модернизирует подстанцию в Артеме

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступили к реализации проекта по реконструкции подстанции 110 кВ «Западная» в Артемовском городском округе. Это позволит увеличить мощность энергообъекта для расширения возможности подключения новых потребителей, так как в этом районе фиксируется повышенный спрос заявителей на присоединение к сетям.

Модернизация подстанции выполняется в рамках инвестиционной программы приморского филиала ДРСК. На первом этапе работ в 2021 году на подстанции будет установлен дополнительный силовой трансформатор установленной мощностью 63 МВА. Для этого в текущем году будет построена новая высоковольтная линия. В 2022 году реконструкция будет продолжена, на подстанции планируется смонтировать современное электротехническое оборудование.

В Артемовском городском округе ДРСК делает все необходимое для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей. Так в 2020 году в рамках инвестиционной программы энергетики Приморских электрических сетей выполнили более 20 мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов.

При этом в ДРСК подчеркивают, электроснабжение большей части потребителей округа осуществляется через энергообъекты «Артемовской электросетевой компании». Без правильной эксплуатации, своевременной реконструкции и эффективной схемы электроснабжения у смежных сетевых организаций сложно добиться надежного электроснабжения потребителей Артема.

«Строительство и реконструкция элекросетевых объектов в смежных сетевых организациях Артемовского городского округа должна идти параллельно с модернизацией сетей ДРСК, - рассказывает директор приморског филиала ДРСК Сергей Чутенко. – Сейчас идет обсуждение вопроса создания Программы комплексного развития электроэнергетики Артемовского городского округа. В обсуждение включены ДРСК, Федеральная сетевая компания, АЭСК, Агентство энергетики Приморского края».