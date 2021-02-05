COVID-19 в Приморье: впервые за три месяца в крае меньше 200 зараженных за сутки

В Приморье с начала пандемии сделано 801866 тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередные данные по пандемии COVID-19 опубликованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье.

Инфицированных новым вирусом за сутки в крае стало на 199 человек больше. Впервые за три с лишним месяца суточное количество заболевших опустилось ниже отметки 200 человек. Общее количество приморцев, заразившихся с начала пандемии, на сегодня 37370 человек.

За те же сутки медики признали излечившимися от болезни еще 290 жителей края. Они увеличили общую численность выздоровевших приморцев до отметки 28834 человека. Это 77% от всего числа заболевших в регионе.

Количество летальных исходов от COVID-19 за минувшие сутки в Приморье увеличилось до 552 — умерли еще 5 человек.

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