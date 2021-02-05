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АО «Восточный Порт» помогает ликвидировать во Врангеле последствия снежных циклонов

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Компания АО «Восточный Порт» помогает коммунальным службам Врангеля убирать от снега внутриквартальные проезды микрорайона после серии мощных циклонов. Работы проводятся с использованием специализированной техники, задействованной на производственных площадках предприятия. Специалисты Порта расчистили большие снежные завалы, образовавшиеся на дорогах, расширив проезжую часть.

На пике распространения «первой волны» COVID-19 в 2020 году, по просьбе властей Находкинского городского округа, спецтехника Порта в течение двух месяцев регулярно выезжала на улицы Врангеля для проведения дезинфекции. На санитарную обработку основных магистралей были израсходованы сотни кубометров специального раствора, безопасного для людей и окружающей среды. Задача – максимально снизить риск заражения коронавирусом местных жителей в разгар пандемии – в большинстве своём была выполнена, а работа портовиков отмечена многочисленными словами благодарности от местных жителей в социальных сетях.

Системная поддержка компанией АО «Восточный Порт», градообразующего предприятия Врангеля, коммунального хозяйства посёлка традиционно направлена на создание комфортных и безопасных условий для жизни людей.