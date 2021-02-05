ДНС заплатила 41 миллиард налогов в 2020-м, из них в Приморье — 1 миллиард с небольшим

Директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев. Фото: личный аккаунт Facebook

Единственный предприниматель из Приморья, входящий в список Forbes, один из создателей и совладельцев компании ДНС Дмитрий Алексеев обнародовал в своем аккаунте Facebook некоторые цифры о работе предприятия в 2020 году.

«В 2020 году ДНС заплатил 22 миллиарда 878 миллионов рублей налогов. Плюс к этому, так как мы самостоятельно производим и закупаем часть товара, то с них заплачено еще 18 миллиардов 839 миллиона рублей таможенных пошлин и НДС. Итого 41 миллиард 717 миллионов рублей ДНС заплатил в бюджет России в 2020 году. Мне кажется неплохо, если учесть, что все это создано кропотливым трудом с нуля», — сообщает директор компании.

Дмитрий Алексеев акцентирует внимание на том, что из 41,7 миллиарда непосредственно в бюджете Приморья остался лишь 1 миллиард 125 миллионов, хотя и эти деньги составили 1,25% от всех налоговых поступлений края.

По информации руководителя DNS Digital Store, компания обеспечивает в крае 2,5 тысячи рабочих мест. Помимо этого, за счет развития дополнительного бизнеса: постройки заводов ЖБИ, лесопереработки и т. п. — работой обеспечиваются еще около 700 человек и платится 338 миллионов налогов.

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