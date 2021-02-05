Что толкнуло мальчишку из Владивостока на смертельно опасный поступок

Причиной безрассудной выходки подростка из Владивостока стало желание покрасоваться перед подружкой

Во Владивостоке инспекция по делам несовершеннолетних нашла мать подростка, подвергшего свою жизнь опасности.

Фотография ребенка, вылезшего на внешнюю сторону балкона многоэтажного дома, появилась 4 февраля в социальных сетях Интернет. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района отреагировали на публикации и оперативно выехали на место происшествия.

Опросив соседей, сотрудники полиции установили владельцев квартиры, а затем личности ребенка и его родителей. Выяснилось, что 13-летний мальчик находился в гостях у подруги. Желая продемонстрировать девочке свою силу и смелость, подросток вышел на балкон и перелез на его внешнюю сторону.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с ребенком и его матерью. Также родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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