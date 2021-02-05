Группа махинаторов с недвижимостью отправится под суд во Владивостоке

Во Владивостоке будут судить организованную группу, мошенническим путем приобретавших муниципальные квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против семерых местных жителей, мошенническим путем приобретавших муниципальные квартиры.

Ранее судимый гражданин создал организованную группу, которая с 2016 по 2018 годы занималась аферами с недвижимостью. Злоумышленники находили муниципальные квартиры, в которых долгое время никто не проживал, и подделывали документы, подтверждающие право на заключение договоров социального найма и приватизации жилья. Для этого аферисты подбирали людей, которые за деньги соглашались на участие в приватизации, не имея на это права.

Преступники незаконно приобрели в собственность три муниципальных квартиры, которые продали третьим лицам, а полученные деньги поделили между собой. Муниципалитету был причинен ущерб на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.

В сообщении пресс-службы Прокуратуры Приморского края отмечается, что свою вину в совершенных преступлениях фигуранты не признают.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», пункту «а» части 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенная организованной группой».

Сейчас материалы дела направлены в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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