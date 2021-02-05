В Приморье направлены 133 цистерны с бензином АИ-92 и АИ-95

На приморских заправках ННК ждут заветное топливо Фото: Милана СОКОЛ

С хабаровского НПЗ в Приморье направлено 133 цистерны с бензином марок АИ-92 и АИ-95.

По сообщению генерального директора АО "ННК-Приморнефтепродукт" Андрея Волкова, уже с 6 февраля на Владивостокскую нефтебазу поступят цистерны топлива марок АИ-92 и АИ-95 и в ускоренном режиме автобензин будет развозиться на заправки ННК.

Таким образом, в ближайшее время сеть АЗС ННК будет полностью обеспечена всеми видами топлива. Запасы будут восполнены.