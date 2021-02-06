Квест по поиску топлива продолжается. Желающие заправиться создали пробку во Владивостоке

Люди вынуждены стоять в очередях на заправках. Фото: Instagtam/vdk_news

Перебои в поставках бензина с хабаровского НПЗ в Приморье, стали причиной внушительных очередей на других заправках. При этом найти заветное топливо и у сторонних операторов не так то просто. Вот и получается, что там, где есть бензин, возникают пробки, даже в выходной.

– Специально выехал пораньше в субботу, чтобы заправиться. Вчера вечером встала вся Некрасовская из-за заправки в направлении Гоголя. Подумал, что с утра заехать будет лучше, но пробка на «Октант» на Некрасовской сейчас начинается с проспекта Красного Знамени. Сначала минут 20 катился до самой заправки, потом еще ждал в очереди непосредственно возле нее. Почти 54 рубля здесь стоит АИ-95, но так как найти его в городе практически невозможно, люди готовы заправляться по этой цене, – поделился с «КП» один из автолюбителей.

Напомним, жалобы на повышение цен на бензин в условиях дефицита во Владивостоке, уже стали причиной проверки Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю. Наладить отпуск топлива на ННК обещают в ближайшее время, а пока автомобилисты вынуждены заправляться по завышенным ценам и простаивать в пробках.

ПО ТЕМЕ

В Приморье направлены 133 цистерны с бензином АИ-92 и АИ-95

6 февраля топливо поступит на Владивостокскую нефтебазу, после чего его начнут в ускоренном режиме развозить на заправки ННК (подробнее...)

В ожидании бензина: во Владивостоке автомобилисты выстраиваются в огромные очереди на заправках

Пока на АЗС компании ННК так и не появилось бензина, водители вынуждены заправляться на других АЗС, выстраиваясь в огромные очереди (фото, видео)