Снова снег? Синоптики уточнили прогноз погоды во Владивостоке на выходные

Синоптики передают осадки Фото: Милана СОКОЛ

Очередной циклон, который подошел к Приморью с запада накануне, смещается по краю на север Японского моря и далее в Охотское море. Под влиянием его тыловой части в регионе ожидается небольшое потепление и снег. Специалисты портала «Примпогода» уточнили, чего ждать жителям края и его столицы на выходных.

Тыловая часть циклона определяет погоду в Приморье 6 февраля. По прогнозам специалистов, над югом Дальневосточного региона будет смещаться тропосферная ложбина, в крае пройдет местами снег. В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица. При этом мороз значительно ослабеет, на 7 – 12 градусов. Столбики термометров по краю покажут +2...-10°C в зависимости от района.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, небольшой снег ожидается вечером. На дорогах местами сохранится гололедица. В городе будет дуть ветер северо-западный умеренный, вечером сильный. Столбики термометров опустятся до -3...-5°C.

Небольшой снег возможен в субботу и в Уссурийске. На дорогах местами гололедица. При северном, северо-западном умеренном ветре, температура воздуха составит -5...-7°C.

В воскресенье циклон уже не будет влиять на погоду в Приморье. 7 февраля по прогнозам специалистов, в крае преимущественно без осадков. Правда снова похолодает. Местами усилится северный ветер и мороз, но температурный фон останется в пределах климатической нормы для зимы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14