Еще 5 умерших. Череда смертей от коронавируса в Приморье не останавливается

В Приморье растет число больных коронавирусом Фото: Милана СОКОЛ

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией огласил актуальную статистику заболеваемости в Приморье. Данные в очередной раз неутешительные. С болезнью не смогли справиться еще 5 пациентов. Всего число умерших от COVID-19 в крае достигло 557 человек.

За минувшие сутки список заболевших пополнили 197 местных жителей. С начала эпидемии официально подтверждено37 567 случаев коронавируса.

Из позитивных новостей – сразу 310 человек смогли побороть опасную инфекцию. Всего вылечившихся в крае – 29 144.

Специалисты провели 804 396 тестов.

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