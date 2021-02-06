Министерство профессионального образования и занятости создадут в Приморье

Еще одно министерство появится в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае в 2021 году планируется создать министерство профессионального образования и занятости. Специалисты считают, что с помощью нового органа исполнительной власти получится эффективно подготовить кадры. Что не менее важно – специалистов будут готовить под запросы реального сектора экономике в регионе.

Как сообщили в правительства края, новое министерство будет отвечать за два направления – профессиональное обучение кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Создадут его на базе двух структурных подразделений, которые сейчас действуют в Приморском крае – министерства образования и министерства труда. Контролировать процесс создания ведомства будет заместитель министра экономики Приморья Сергей Дмитриенко.

– Сейчас мы проводим реорганизацию, создаем новое министерство, которое появится в этом году. Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике, – подчеркнула председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

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