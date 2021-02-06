Китай прилагает активные усилия, чтобы вакцина стала доступна в глобальном масштабе

КНР предоставит вакцину от коронавируса развивающимся странам

Китай предоставит 10 миллионов доз препарата от коронавирусной инфекции развивающимся государствам. Об этом 3 февраля во время регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия и ее народ уверены в качестве китайской вакцины, доверяют китайскому правительству и китайским экспертам.

Китай прилагает немалые усилия для того, чтобы вакцина стала общественным благом в глобальном масштабе.

В настоящее время первая партия вакцины, предоставленная правительством Китая в качестве гуманитарной помощи, уже доставлена в Пакистан. При этом Поднебесная направляет свои вакцины еще в 13 развивающихся стран. КНР поддерживает сотрудничество отечественных предприятий и зарубежных партнеров в совместной разработке и производстве вакцины, налаживая экспорт препаратов в те страны, которые в них наиболее нуждаются и признают их эффективность.

Согласно неполной статистике, к настоящему времени более 40 стран мира сообщили о необходимости импорта вакцин китайского производства. Как уверяют китайские специалисты, лидеры Индонезии, Турции, Сейшельских Остров и Иордании уже испробовали импортную прививку на себе. По словам разработчиков, китайская вакцина отличается своей высокой эффективностью и безопасностью, а также невысокой ценой. Кроме того она не требует специальные условия хранения, например при температуре -70 , как некоторые разработки. Препарат из КНР может храниться от 2 до 8 , что значительно повышает вероятность доступа вакцин другим странам.

Согласно анализу «Народного альянса за вакцины», произведенному в декабре прошлого года, 30 стран с низким уровнем доходов и 37 стран со средне-низким уровнем доходов смогут получить препарат благодаря программе по распределению вакцин COVAX. При этом 90% населения в этих странах не смогут вакцинироваться в этом году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество прилагать усилия, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины и ее доступность.

То, что развивающиеся страны смогут получить вакцину, является не только важным для завоевания победы над эпидемией в глобальном масштабе, но и ключевым для восстановления мировой экономики.

– В условиях глобального распространения эпидемии Китай будет продолжать свои усилия, и надеется, что еще больше стран смогут поддержать работу ВОЗ и оказать помощь развивающимся странам в получении вакцины, – заявили китайские власти.