Мужчину выносили на руках. Во время серьезного пожара во Владивостоке эвакуировали жильцов многоэтажки

Пожар в Первомайском районе города Фото: принтскрин видео.

6 февраля в Первомайском районе Владивостока произошел пожар. Загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице 2-я Строительная. Пожарным пришлось эвакуировать из задымленного здания 16 человек. Пострадал один из жильцов.

Вызов о происшествии поступил на пульт пожарной охраны города Владивосток в 15:04. Спасатели приехали по указанному адресу спустя 10 минут. К моменту приезда специалистов языки пламени охватили балкон и квартиру на третьем этаже дома. Огонь успел распространиться на 18 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание брандмейстеры смогли в 15:28. В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

– К сожалению, в результате происшествия пострадал мужчина, огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, сегодня крупный пожар также произошел в пригороде Владивостоке. В районе бухта Лазурная загорелась популярная база отдыха. Пожарные около часа тушили крышу постройки.

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