В Приморье ветрено, но без осадков

Умеренный ветер в течение дня сменится сильным. Фото: София МИХАЙЛОВА

В воскресенье, 7 февраля, Приморский край окажется во власти повышенного атмосферного давления. На большой территории региона почти без осадков. Об этом сообщает портал «Примпогода».

По данным синоптиков, на дорогах сохраняется гололед. Ветер в этот день возьмет направление с севера и в течение дня в некоторых районах лишь только усилится.

В дальневосточной столице сегодня местами облачно, но без осадков. Умеренный ветер в течение дня сменится сильным. Температура воздуха -10...-12°C.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер возьмет направление с севера и северо-запада, умеренный перейдет в сильный. Температура воздуха -11...-13°C.

В Находке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.

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