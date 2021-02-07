Более 15 междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в воскресенье, 7 февраля

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Примвокзала». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 7 февраля, 17 автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, отменены рейсы по следующим направлениям:

504 Владивосток – Большой Камень 11:25

501 Владивосток – Уссурийск 11:30

205МП Владивосток – Артем 11:35

506 Владивосток – Находка 11:45

506 Владивосток – Находка 13:20

522 Владивосток – Покровка 13:30

526 Владивосток – Славянка 15:00

506 Владивосток – Находка 15:10

502 Владивосток – Спасск 17:00

513 Владивосток – Партизанск 17:35

517 Владивосток – Ярославка 17:45

510 Владивосток – Преображение 17:50

513 Владивосток – Партизанск 18:15

504 Владивосток – Большой Камень 18:50

501 Владивосток – Уссурийск 19:10

506 Владивосток – Находка 19:10

502 Владивосток – Спасск 21:30

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