Более 15 междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в воскресенье, 7 февраля

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Примвокзала».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 7 февраля, 17 автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, отменены рейсы по следующим направлениям:
504 Владивосток – Большой Камень 11:25
501 Владивосток – Уссурийск 11:30
205МП Владивосток – Артем 11:35
506 Владивосток – Находка 11:45
506 Владивосток – Находка 13:20
522 Владивосток – Покровка 13:30
526 Владивосток – Славянка 15:00
506 Владивосток – Находка 15:10
502 Владивосток – Спасск 17:00
513 Владивосток – Партизанск 17:35
517 Владивосток – Ярославка 17:45
510 Владивосток – Преображение 17:50
513 Владивосток – Партизанск 18:15
504 Владивосток – Большой Камень 18:50
501 Владивосток – Уссурийск 19:10
506 Владивосток – Находка 19:10
502 Владивосток – Спасск 21:30
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