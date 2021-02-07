Плюс 193: число заболевших коронавирусом в Приморье растет

Побороть болезнь удалось 29 369 пациентам. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Приморье коронавирусом заболели еще 193 человека. Такие данные предоставляет пресс-служба Правительства региона. Всего же с начала пандемии в крае заболели 37 760 человек.

Согласно оперативным данным по Приморскому краю на 7 февраля, на сегодняшний день в регионе проведено 806 661 тест на COVID-19. Общее число умерших – 563. Только за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 193 человека.

Есть и позитивные новости. Вылечиться от недуга удалось 29 369 пациентам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14