В Приморье разыскивают мужчину с усами

Сообщается, что пропавший может быть дезориентирован. Фото: социальные сети.

В Приморье пропал человек. Сообщения с просьбами помочь в поисках мужчины появились в социальных сетях.

Николай Борисенко 1963 года рождения вышел из дома по адресу Гризодубовой, 45 во Владивостоке еще вечером в субботу, 6 февраля. После этого связь с мужчиной оборвалась. На данный момент ни родственники, ни друзья не знают о местоположении пропавшего.

Сообщается, что мужчина был одет в куртку и шапку синих цветов, а также в темные штаны. На вид ему 60 лет, среднего телосложения. Волосы седые, на лице усы.

Также известно, что мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, прося звонить по телефонам: 89147212232 89149673709

Или обращаться в местные отделения полиции.

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