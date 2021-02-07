Вылет рейса Москва – Владивосток задержали по непонятным причинам

Рейс задерживают из-за, якобы, каких-то технических причин. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Москве задерживают вылет рейса во Владивосток. Об этом сообщает telegram-канал «Оффшор ньюс». О причинах задержки рейса пока не известно.

По имеющимся данным, рейс задерживают из-за, якобы, каких-то технических причин. Что же случилось на самом деле - для пассажиров пока что загадка. К слову, люди сначала находились в неведении на борту самолета около трех часов. Затем пассажиров все-таки выпустили.

Через полтора часа пассажиров снова запустили в самолет, однако железная птица до сих пор так и не взлетела. По данным telegram-канала, обстановка на борту накаляется, назревает бунт.

- Теперь ждут чтобы «выгрузили багаж пассажиров не явившихся на повторную посадку», - говорится в сообщении.

По итогам, самолет не может вылететь во Владивосток уже больше шести часов.

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