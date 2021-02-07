Позор: в Приморье ищут рыжеволосую воровку с ребенком

В социальных сетях в ситуации отнеслись неоднозначно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В социальных сетях появился видеоролик, на котором зафиксирован момент кражи продуктов в одном из магазинов в Приморье. На кадрах – молодая девушка с маленьким ребенком. Поговаривают, что для нее это далеко не первый опыт.

Очередной инцидент произошел в магазине города Фокино. Примечательно, что торговая точка специализируется на продаже алкогольной продукции. Других потребительских товаров в алкомаркете почти нет. Момент кражи зафиксировали камеры, установленные в павильоне.

Сначала девушка берет упаковку маленького сока и кладет его к себе в капюшон. Перед этим рыжеволосая дама глянула на упаковку – смотрела сроки годности, предполагают продавцы.

Затем за пазухой у «воровки» оказалась еще одна банка с напитком. После этого девушка подошла к холодильнику и взяла оттуда еще несколько товаров. Оплачивать свою «покупку» героиня ролика, конечно же, не собиралась. Минуя кассу, девушка просто вышла из магазина.

Все это время возле нее находился маленький ребенок. Судя по всему, это дочь похитительницы. К слову, обе они не выглядят как нуждающиеся голодные люди. И мать, и дочь одеты в хорошую одежду, в руках у «воровки» дорогой смартфон. Да и продукты, которые взяла девушка, в общем то, не являются предметами первой необходимости.

У местных жителей есть предположения, что эта девушка проживет в соседнем поселке Дунай, а воровать для нее – привычное дело. Своими «делами» женщина уже прославилась во всех магазинах своего же поселка. Теперь, когда в родном населенном пункте продавцы уже знаю ее в лицо, она решила промышлять в соседних городах. Сообщается, что после кражи в алкомаркете, эту же девушку видели в магазине бытовой химии и косметики. Даже там «воровка» умудрилась что-то умыкнуть.

В социальных сетях в ситуации отнеслись неоднозначно. Кто-то резко негативно прокомментировал поступок рыжеволосой дамы, сетуя на то, что на происходящее смотрит дочь.

Кто-то сочувственно предположил, что у девушки может быть клептомания, а это, как известно, болезнь.

Руководство магазина, которое поделилось записью с камер наблюдения, пригрозило «воровке» полицией и попросило вернуться девушку в магазин и оплатить «покупки».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14