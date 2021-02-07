«Звездное небо» вновь зажигает огни во Владивостоке

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В воскресенье, 7 февраля, на улице Адмирала Фокина свою работу возобновит знаменитое «Звездное небо». Об этом сообщает МУПВ «ВПЭС».

Собирали новую иллюминацию две недели. Напомним, старая пострадала во время «ледяного безумия» в Приморье и восстановлению уже не подлежала.

Если раньше огоньки были синего цвета, то теперь полотно, по просьбе местных жителей будет озарять улицу белым светом. Работать иллюминация будет в режиме выходного дня с 18:00 до 23:00 часов. В зависимости от времени года будет менять и время включения.

По данным специалистов, высота гирлянды – 3 метра, а длина – 18 252 метра.

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