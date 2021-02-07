«Тимуровцы» уже не те: во Владивостоке задержали двух парней

Добрые дела обернулись злым умыслом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двух подозреваемых в грабеже задержали сотрудники полиции во Владивостоке. Парни сначала проявили милосердие, а потом показали свои настоящие лица, избив и обокрав двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в Первомайском районе дальневосточной столицы. В отделение полиции обратился мужчина, который рассказал необычную историю. Пострадавший шел по улице, когда поскользнулся и сильно подвернул ногу. Через какое-то время на той же самой улице оказались два отзывчивых парня, которые помогли пострадавшему и временно обездвиженному мужчине добраться до дома.

Уже на пороге квартиры спаситель решил отблагодарить добродетелей и позвал их внутрь для поощрения застольем. Как это часто бывает, во время распития спиртных напитков между мужчиной и его новыми товарищами, а также его другом, возникли разногласия. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, досталось и хозяину квартиры, и его товарищу.

«Тимуровцы», спасшие мужчину на улице, решили не уходить из квартиры с пустыми руками. В открытую они похитили у новоиспеченных друзей два смартфона, персональный компьютер и его комплектующие, индукционную печь, аудиоколонки и шуруповерт. Общий ущерб, по данным пресс-службы, составил 47 тысяч рублей.

Установить личности подозреваемых не составило труда. Совсем скоро в отделении полиции появились два молодых человека 24 и 17 лет. Первый, житель Владивостока, уже был ранее судим, а вот для второго, уроженца Хорольского района, это дебют. Парни рассказали, что подраться и украсть технику они решили только в ходе попойки.

Специалисты уже возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ, а именно грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Старший участник преступления заключен под стражу, а второго обвиняемого пока что отпустили под подписку о невыезде.

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