Дело рецидивистки, ограбившей в Приморье 81-летнюю пенсионерку отправилось суд

36-летняя жительница Находки в местах лишения свободы в общей сложности провела 14 лет. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Завершено расследование уголовного дело об ограблении 81-летней пенсионерки из Артема.

Как ранее писала «КП-Владивосток», в октябре прошлого года в полицию обратилась пожилая женщина, рассказавшая о том, что в подъезде дома на улице Ленина неизвестная гражданка отобрала у нее деньги и пакет с продуктами. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя жительница Находки. В отделе полиции задержанная дала признательные показания. На будущую жертву преступница обратила внимание в продуктовом магазине и проследовала за ней до места жительства. Зайдя за пенсионеркой в подъезд дома, угрожая применением насилия, злоумышленница ограбила человека.

Было возбуждено уголовное дело и на время расследования женщина отправилась в следственный изолятор. Ранее задержанная неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В местах лишения свободы в общей сложности она провела 14 лет.

Теперь уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Рецидивистка может получить срок лишения свободы до четырех лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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