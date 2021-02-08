Пожар случился в одной из детских поликлиник Владивостока

На улице Окатовой во Владивостоке потушен пожар в детской поликлинике. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

В 8 часов вечера 7 февраля в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Окатовая в жилом многоэтажном доме задымлен первый этаж. В этом здании расположена поликлиника краевой детской клинической больницы №2.

Расчеты огнеборцев были на месте происшествия уже через восемь минут после поступления сигнала. В ходе разведки было установлено, что в цокольном этаже, где располагается помещение регистратуры поликлиники, горят медицинские карты.

Пожарные эвакуировали жильцов — вывели из квартир в безопасное место 10 человек.

В 20:32 пожар был локализован, а еще через час полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал.

На тушении огня были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

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