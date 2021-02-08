Кикбоксеры из Приморья выиграли на чемпионате ДФО 21 золотую медаль

Один из моментов Чемпионата и Первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Фото: пресс-служба Федерации кикбоксинга Приморского края

Ежегодный Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине К1 прошли в Якутске с 5 по 7 февраля. На соревнования приехали более 120 спортсменов из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Якутии и Амурской области. Сборную команды Приморья под руководством директора региональной Федерации кикбоксинга Артема Олеговича Янчева представили 35 спортсменов и 7 тренеров.

Приморские спортсмены показали отличные результаты, завоевав в общей сложности 21 золотую медаль, 5 серебряных и 2 бронзовых.

— После окружного турнира спортсменам предстоит выступить на Чемпионате и Первенстве России, которое состоится в Якутске в марте текущего года, — сообщил Артем Янчев.

Приморская команда на чемпионате. Фото: пресс-служба Федерации кикбоксинга Приморского края

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