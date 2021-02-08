Спасли от замерзания в лесу: сотрудники МЧС в Приморье помогли людям

На зимней дороге в Приморье. Фото из архива Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Спасатели из Приморья оказали помощь людям на лесной дороге.

В прошлую субботу, 6 февраля в 21:15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от жителя Владивостока. Он с женой и друзьями застряли на машине на проселочной дороге в районе Шамаровской трассы. Топливо для обогрева в машине заканчивалось, телефоны находились почти в разряженном состоянии — люди нуждались в помощи.

К месту происшествия были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда — филиала ДВРПСО МЧС России. Как рассказал позже старший группы спасателей Григорий Червень, поиски осложнял глубокий снег. В какой-то момент бойцам отряда пришлось оставить служебный автомобиль и двигаться дальше пешком.

По указанным ориентирам спасатели в 2:10 вышли к застрявшей на проселочной дороге машине и вывели четырех людей из леса. Позже их передали родственникам.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, всего к поискам были привлечено три человека и четыре единицы техники. Спасателями было осмотрено шесть километров лесной дороги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14