Шесть человек умерло от коронавируса в Приморье за последние сутки

В Приморье коронавирусом с начала пандемии были инфицированы почти 38 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с заболеванием COVID-19 общее количество выявленных с начала пандемии в крае инфицированных составило 37950 человек. За минувшие сутки медики выявили на территории региона еще 190 новых случая заражения коронавирусом.

На сегодня от COVID-19 уже успели излечиться 29566 приморцев. 197 жителей края были признаны выздоровевшими в течении последних суток.

Смертность от новой болезни в крае не снижается — за минувший день от коронавируса умерло еще 6 человек. За всю историю развития пандемии в Приморье от вируса погибло 569 человек.

Напоминаем, в крае до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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