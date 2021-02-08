Чемпионат Приморья по парапауэрлифтингу собрал более 30 спортсменов с особенностями со всего края

Фото: Приморская краевая Федерация спорта лиц с ПОДА

Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта лиц с ПОДА проводит его уже несколько лет подряд и эти соревнования набирают всё большую популярность.

В Приморье состоялся Чемпионат края по парапауэрлифтингу 2021 года. В этом году эти соревнования собрали более 30 участников из Покровки, Уссурийска, Вольно-Надеждинска, Артёма, Заводского, Владивостока, а также приехали юниоры из двух коррекционных школ региона.

По итогам Чемпионата края будут отобраны параспортсмены, которые войдут в сборную команду Приморья и представят регион на Всероссийских соревнованиях уже в марте этого года.

Соревнования спортсменов-парапауэрлифтеров проходили в тренажерном зале на Часовитина, 7. Главный судья соревнований - Алексей Толстых.

Бурными аплодисментами и гулом поддержки участники соревнований встречали каждый новую попытку превзойти себя. На пьедестал победителей в итоге поднимались инвалиды разных групп заболеваний.

Артём Бражук из города Артёма, с улыбкой показавший результат в 200 кг, рассказал, что на тренировках берёт 240 кг и не за горами, что эта вершина покорится на соревнованиях.

Стремительно прогрессирующий Егор Сорокин из Уссурийска, весящий 42 кг, под бурные аплодисменты толкнул от груди 130 кг.

Фото: Приморская краевая Федерация спорта лиц с ПОДА

Результаты соревнований

Ампутанты (мужчины):

1. Артём Бражук, город Артём.

2.Александр Терехин, Надеждинский район.

3.Севрунов Александр, Владивосток.

Заболевание опорно-двигательного аппарата (мужчины):

1.Егор Сорокин, Уссурийск

2.Владимир Кущ, Владивосток

3.Алексей Арапов, Владивосток.

ДЦП (мужчины)

1.Алексей Князев, Владивосток и Руслан Боровой, Владивосток.

2.Антон Васильев, Владивосток.

3.Александр Сухарев, Владивосток. Егор Емельянов, Владивосток.

Коляски (мужчины):

1.Сергей Суняйкин, Покровка

2.Артем Моисеенко, Владивосток.

Общее заболевание (мужчины):

1.Евгений Фоменко, Владивосток.

2.Роман Гончаренко, Владивосток.

3.Тимофей Кочетков, Владивосток.

Заболевание опорно-двигательного аппарата (женщины):

1.Ольга Васильева, Владивосток.

2.Снисаренко Александра, Владивосток.

Коляски (женщины):

1.Кристина Щебаева, Владивосток.

Юниоры ДЦП (мужчины):

1.Никита Егоров, Владивосток.

2.Сергей Хилюк и Вячеслав Усачев, Владивосток.

3.Максим Осипов и Максим Афанасьев, Владивосток.

Юниоры ДЦП (женщины):

1.Василина Шкребкиенко, Владивосток.

2.Юлия Мирошникова, Владивосток.

3.Ульяна Питанова, Владивосток.