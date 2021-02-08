Чемпионат Приморья по парапауэрлифтингу собрал более 30 спортсменов с особенностями со всего края

Фото: Приморская краевая Федерация спорта лиц с ПОДА
Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта лиц с ПОДА проводит его уже несколько лет подряд и эти соревнования набирают всё большую популярность.
В Приморье состоялся Чемпионат края по парапауэрлифтингу 2021 года. В этом году эти соревнования собрали более 30 участников из Покровки, Уссурийска, Вольно-Надеждинска, Артёма, Заводского, Владивостока, а также приехали юниоры из двух коррекционных школ региона.
По итогам Чемпионата края будут отобраны параспортсмены, которые войдут в сборную команду Приморья и представят регион на Всероссийских соревнованиях уже в марте этого года.
Соревнования спортсменов-парапауэрлифтеров проходили в тренажерном зале на Часовитина, 7. Главный судья соревнований - Алексей Толстых.
Бурными аплодисментами и гулом поддержки участники соревнований встречали каждый новую попытку превзойти себя. На пьедестал победителей в итоге поднимались инвалиды разных групп заболеваний.
Артём Бражук из города Артёма, с улыбкой показавший результат в 200 кг, рассказал, что на тренировках берёт 240 кг и не за горами, что эта вершина покорится на соревнованиях.
Стремительно прогрессирующий Егор Сорокин из Уссурийска, весящий 42 кг, под бурные аплодисменты толкнул от груди 130 кг.
Фото: Приморская краевая Федерация спорта лиц с ПОДА
Результаты соревнований
Ампутанты (мужчины):
1. Артём Бражук, город Артём.
2.Александр Терехин, Надеждинский район.
3.Севрунов Александр, Владивосток.
Заболевание опорно-двигательного аппарата (мужчины):
1.Егор Сорокин, Уссурийск
2.Владимир Кущ, Владивосток
3.Алексей Арапов, Владивосток.
ДЦП (мужчины)
1.Алексей Князев, Владивосток и Руслан Боровой, Владивосток.
2.Антон Васильев, Владивосток.
3.Александр Сухарев, Владивосток. Егор Емельянов, Владивосток.
Коляски (мужчины):
1.Сергей Суняйкин, Покровка
2.Артем Моисеенко, Владивосток.
Общее заболевание (мужчины):
1.Евгений Фоменко, Владивосток.
2.Роман Гончаренко, Владивосток.
3.Тимофей Кочетков, Владивосток.
Заболевание опорно-двигательного аппарата (женщины):
1.Ольга Васильева, Владивосток.
2.Снисаренко Александра, Владивосток.
Коляски (женщины):
1.Кристина Щебаева, Владивосток.
Юниоры ДЦП (мужчины):
1.Никита Егоров, Владивосток.
2.Сергей Хилюк и Вячеслав Усачев, Владивосток.
3.Максим Осипов и Максим Афанасьев, Владивосток.
Юниоры ДЦП (женщины):
1.Василина Шкребкиенко, Владивосток.
2.Юлия Мирошникова, Владивосток.
3.Ульяна Питанова, Владивосток.