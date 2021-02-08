Четыре часа спасали собаку, застрявшую в трубах теплотрассы, тепловики Владивостока

Один из рабочих держал пса, пока другие раздвигали трубы. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС

Тепловики бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей» четыре часа спасали собаку, застрявшую между трубами на теплотрассе.

Жильцы дома на улице Окатовая во Владивостоке, ориентируясь на несмолкающий собачий вой, разглядели через отверстие в асфальте собаку, сидевшую на теплотрассе. Между горячими трубами застряла левая передняя лапа животного. Неравнодушные горожане попытались достать пса своими силами, но добраться до него никак не получалось.

Один из местных жителей, привязав к рейке посудину, сумел покормить и напоить собаку. Другие дозвонились в МУПВ «ВПЭС» и попросили отключить отопление.

Бригада тепловиков под руководством начальника участка тепловых сетей Первомайского района Антона Ковтуна выехала на место происшествия, чтобы вызволить несчастное животное из неожиданной западни. Для спасательной операции потребовались кран, экскаватор с гидромолотом и 4 часа напряженной работы.

— Место рассчитали, где примерно пес находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжелая работает. Но по-другому не доберешься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку, — рассказал начальник ремонтно-строительного управления тепловых сетей ВПЭС Александр Кунгурцев.

Ремонтники вскрыли бетонную плиту под которой проходят трубы. От грохота техники собака запаниковала и попыталась уползти подальше, волоча застрявшую лапу между труб. Как только в дыру сумел протиснуться человек, один из рабочих пробрался под плиты и держал собаку, пока его коллеги раздвигали трубы.

После почти четырехчасовой операции по освобождению пес под радостные возгласы своих спасителей убежал к соседним домам, сообщила пресс-служба МУПВ ВПЭС.

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