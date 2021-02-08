Дефицит бензина Аи-92 ликвидирован: министр промышленности и торговли Приморья

Проблемы с бензином Аи-92 начались в Приморье на заправках ННК около недели назад Фото: Милана СОКОЛ

В конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина Аи-92 для автозаправочных станций компании «ННК-Приморнефтепродукт». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

«Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован. До середины текущей недели, когда в край поступит бензин Аи-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках ННК», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.

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