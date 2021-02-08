Ночная месть от бывшего: на Нейбута двое неизвестных выкрутили все ниппеля на иномарке

Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения

Жительница нового микрорайона Владивостока в районе авторынка «Зеленый угол» сегодня утром не смогла уехать на работу. Выйдя привычно во двор, она обнаружила свой автомобиль на спущенных колесах. Кто-то выкрутил все четыре ниппеля и унес с собой.

При этом девушка припарковалась вдоль тротуара, никому не мешая, по всем правилам.

Просмотр камер наблюдения помог восстановить картину: глубокой ночью, в 4:05, из леса, со стороны авторынка, вышли двое в синих джинсах и черных куртках с капюшонами. Как и положено – в медицинских масках. И от вируса защитят, и опознать сложнее.

Подошли целенаправленно к машине, скрутили все четыре ниппеля и ушли обратно. Другие машины их не заинтересовали.

Владелица авто мужчин не узнала, планирует написать заявление в полицию. Однако версия, кто мог так недобро подшутить, у нее есть: по словам пострадавшей, она находится в состоянии «войны» с бывшим мужем. Возможно, это была такая месть, «привет» от бывшего.

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