На два месяца ограничат проезд по одной из улиц Владивостока

С 27 февраля на участке дороги по улице Авроровской во Владивостоке будет временно ограничено движение Фото: Олеся КУВАТОВА

С 27 февраля по 30 апреля на участке дороги по улице Авроровской во Владивостоке будут вестись работы по прокладке системы ливневой канализации. Как информирует пресс-служба администрации города, движение автотранспорта на этой улице полностью ограничивать не будут.

Представители управления дорог и благоустройства мэрии сообщили, что работы будут проводиться застройщиком новых жилых домов от дома № 5 до пересечения с улицей Пожарского.

«Временные ограничения строители будут вводить по очереди по одной из полос дороги и только на тех участках, где в данный момент производятся работы», — прокомментировали специалисты управления.

Схема ограничения движения на улице Авроровская Фото: Администрация Владивостока

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