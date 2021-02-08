Избил, запер, а потом сжег тело: расследование дела против жителя Приморья завершено

В Приморье суд ждет мужчину за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье по требованию прокурора возбудили и расследовали уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном лишении свободы.

Следствие установило, что житель Приморья принял на работу подсобного рабочего. В августе 2019 года между мужчинами возникла ссора, во время которой наниматель причинил по неосторожности телесные повреждения своему работнику, а потом запер его в подсобном помещении, незаконно лишив свободы.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Пытаясь скрыть следы преступления злоумышленник поджег помещение, в котором находился труп.

Сейчас расследование завершено и уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности и части 1 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением» направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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