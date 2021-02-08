Министр природных ресурсов Приморья ушел в отставку

Игорь Степаненко. Фото: сайт primorsky.ru

Игорь Степаненко покинул пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Он покинул кресло по собственному желанию из-за перехода на новое место работы.

До того как стать министром весной 2019 года, Степаненко не был связан со сферой природоохраны. Он трудился в налоговой и наркополиции, при губернаторе Миклушевском стал заместителем по внутренней политике, был отстранен врио губернатора Тарасенко и даже поучаствовал в губернаторских выборах 2018 года, но снял кандидатуру в пользу своего соперника Кожемяко.

У местных экозащитников и просто любителей природы уход Игоря Степаненко с поста вряд ли вызовет сожаление. Они не раз отрицательно высказывались в адрес чиновника из-за его бездействия в связи с внесением в региональный закон об особо охраняемых территориях поправок, позволяющих менять границы или ликвидировать ООПТ.

На какое новое место работы уходит теперь уже экс-минстр, пока неизвестно.

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