Женщина-организатор подпольного казино во Владивостоке может отделаться штрафом

Создание нелегальных игорных заведений не редкость во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, которая незаконно проводила азартные игры.

Как считают следователи, с 3 по 14 января этого года гражданка устраивала игры в нежилом помещении цокольного этажа здания на улице Русская. Подпольное казино было создано с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что обеспечило доступность игорного заведения неограниченному количеству посетителей-игроков, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сама устроительница заведения получала от игроков наличные деньги в кассу игорного заведения за допуск к участию в азартных играх. Она же выплачивала выигравшим участникам их денежные выигрыши. В случае проигрыша, естественно, деньги оставались у казино.

Во время следствия обвиняемая загладила причиненный вред, говорится в сообщении ведомства. В связи с этим следственные органы направили в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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