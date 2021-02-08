Компания АО «Восточный Порт» провела традиционные соревнования по подледному лову рыбы

Площадка для игры в шуточный керлинг пришлась по душе малышам. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

Традиционные соревнования по подледному лову рыбы состоялись среди работников АО «Восточный Порт» и членов их семей. Местом проведения турнира, как и годом ранее, была выбрана излучина реки Партизанской около сопки Брат. С утра там собрались более сотни любителей и знатоков зимней рыбалки, поддерживаемых многочисленной группой болельщиков.

Согласно действующим правилам турнира, за соблюдением которых строго следила судейская бригада, испытать рыбацкую удачу могли участники от восьми лет и старше на специально отведенной территории. При этом разрешалось одновременно ловить рыбу из двух лунок, используя две удочки.

В течение двух часов портовики разыграли призы в шести номинациях. Победителем в номинации «Первая рыбка» стал Александр Камышев, поймавший корюшку через 9 минут после старта. Навага принесла победу Олегу Нестеренко в номинации «Самая крупная рыба». Среди женщин удача улыбнулась Тамаре Кан. «Самой маленькой рыбой» стала корюшка весом всего 5 граммов, попавшаяся на крючок Ивана Чуба.

Работники АО «Восточный Порт» и члены их семей приняли участие в турнире по подледному лову. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

В номинации «Семейный улов» победили супруги Шумейко — их добыча потянула на 540 граммов. Определены самый «Опытный рыбак» соревнований — Владимир Федотов и «Опытная рыбачка» — Татьяна Александровна Мигунова. А также «Самые младшие рыбачки» — четырехлетние Кирилл Кожевников и Дмитрий Зеленский.

Победители в соревновании по подледному лову рыбы в общем зачете определялись по весу добычи. Первое место заняла Надежда Усачева, вес улова — 585 граммов. Второе — Геннадий Шумейко, наловивший рыбки на 430 граммов, и третье — Михаил Макеров, вес улова которого потянул на 405 граммов. На церемонии награждения победителям и призерам были вручены медали, дипломы, памятные подарки и сертификаты на приобретение рыболовных снастей.

Кроме радости от азарта зимней рыбалки, дополнительно хорошее настроение и улыбки портовикам дарили ростовые куклы — Белка из «Ледникового периода» и Белый Медведь. А заливистый смех, жизнерадостный визг и восхищенные возгласы детей портовиков, которые раздавались над долиной реки Партизанской, согревали и не давали скучать их родителям, напряженно следившим за натяжением лески у своих лунок.

Также для участников соревнований организаторы — АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» — подготовили оригинальные фотозоны с тематическим оформлением, действующими трафаретами «на рыбацкое везение» и площадку для игры в шуточный керлинг. После официальной части турнира его участники согрелись вкусной и наваристой ухой.

У лунок собрались целые семьи. Фото: пресс-служба АО "Восточный порт"

— Турнир по подледному лову рыбы уже с полным правом можно считать доброй и одной из самых любимых традиций семейного отдыха работников нашего предприятия, — отметил главный судья соревнований Владимир Ким. — Сегодня азарту и прекрасному настроению всех собравшихся способствовала теплая погода, хороший клев и организация мероприятия на пять с плюсом. Поздравляю номинантов соревнований с заслуженной победой и всех участников — с отличным зимним отдыхом на природе!

Помимо комфортных условий труда, расширенного социального пакета, АО «Восточный Порт» обеспечивает и спортивно-оздоровительный досуг своим работникам и их семьям. Сотни портовиков и членов их семей каждый год традиционно собирают зимняя рыбалка, забег Памяти 9-го мая, эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья!», фестиваль «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события — с каждым годом они становятся более массовыми и разнообразными, расширяется география гостей и участников.

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