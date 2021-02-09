Завершены поиски без вести пропавшей в Приморье 13-летней Елизаветы с зелеными волосами

Она просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

13-летняя Елизавета Самсонова из Артема пропала 1 февраля 2021 года. Она просто ушла из дома, который расположен по адресу: ул. Фрунзе, д. 26, и не вернулась. О ее местонахождении никому ничего не было известно. Информация о пропаже Лизы поступила к волонтерам «Примпоиска». Они распространили в интернете фотографию девочки и ее приметы.

Было указано, что на вид ей 14-15 лет, ее рост 150-155 сантиметров. Самой яркой приметой стал цвет волос Лизы – светлые с зеленым оттенком. Было также известно, что в день своего таинственного исчезновения девочка была одета в зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы и на ней были высокие черные ботинки на грубой подошве. При себе у нее был черный рюкзак.

Несколько дней назад волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшей Елизаветы завершены. К счастью, повод для этого радостный. Ее нашли живой и невредимой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14