Во Владивостоке умер известный благотворитель Френсис Ландивар

Френсис Ландивар. Фото: личный аккаунт в ВКонтакте

Во Владивостоке от коронавируса в возрасте 64 лет умер представитель международной благотворительной организации Helping Hands International, основатель благотворительного партнерства «Руки помощи», управляющий партнер медицинского агентства Med Service Korea Френсис Ландивар.

Он родился в Перу, окончил Школу театра и драмы в Риме, до начала 80-х годов трудился в Греции и Пуэрто-Рико. Затем пять лет был национальным представителем в Европейском печатном издательстве со штаб-квартирой в Вене, год работал на Филиппинских островах и девять лет в сфере благотворительности в Таиланде с местными и иностранными негосударственными организациями.

Во Владивостоке одним из проектов Ландивара около 20 лет был «Английский лагерь» — English Camp.

Редакция «Комсомольской правды — Владивосток» приносит глубокие соболезнования родным и близким.

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