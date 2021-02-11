Приморец украл два отрезка рельсов прямо с участка действующей железной дороги

Сотрудниками транспортной полиции в Приморье раскрыта кража железнодорожных рельсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража железнодорожных рельсов.

Оперуполномоченные отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы на станции Уссурийск задержали 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в хищении кусков железнодорожных рельсов с участка станции Хороль Приморского края.

Транспортные полицейские установили, что гражданин приехал к железнодорожной насыпи подъездного пути на личном автомобиле ночью. Вырезав с помощью бензореза два отрезка рельсов, общим весом свыше 600 килограммов, вывез похищенное, а затем сдал в пункт приема металла.

Один из отрезков рельсов, которые были украдены с участка станции Хороль Приморского края. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Сейчас расследование уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» окончено и материалы с обвинительным актом подготовлены для передачи в суд. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на пять лет.

Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

«КП-Владивосток» ранее писала о подобном преступлении, совершенном в Приморье недавно.

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