Власти Приморья предложат авиакомпаниям продавать льготные билеты онлайн

Аэропорт во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий заявил, что ведомство выйдет с предложением к авиакомпаниям предусмотреть продажу субсидируемых билетов для жителей региона онлайн.

Продажу льготных билетов для дальневосточников авиаперевозчики начнут в ближайшие дни. Приморцам будут доступны два маршрута — из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Льготная стоимость перелета из столицы Приморья в столицу России составит 10,2 тысячи рублей в одну сторону.

Сейчас субсидируемые авиабилеты можно приобрести в офисах или кассах авиакомпаний только лично, представив документы, подтверждающие проживание в регионе.

— Это паспорт с дальневосточной пропиской, а также, в случае необходимости, свидетельство о рождении ребенка, справка форма № 8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства, — уточнил Григорий Плотницкий.

Помимо предложения разрешить приобретать льготные билеты через интернет, правительство Приморья предлагает авиакомпаниям расширить перечень субсидируемых маршрутов, добавив рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

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