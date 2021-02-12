Полицейский из Приморья задержан как посредник при даче взятки в 60 тысяч рублей

Инспектор ДПС в Приморье подозревается в посредничестве при даче взятки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следственный комитет в Артеме возбудил уголовное дело против сотрудника полиции, подозреваемого в посредничестве при даче взятки.

По версии следствия, в июне 2019 года инспектор ДПС ОМВД России по Надеждинскому району получил от своего знакомого 60 тысяч рублей. Эти деньги полицейский должен был отдать другому сотруднику МВД, который бы обеспечил взяткодателю сдачу теоретического экзамена на получение водительских прав.

Подозреваемый в передаче взятки задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и проводятся следственные действия.

Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю отмечает, что получатель взятки и взяткодатель привлечены к уголовной ответственности ранее — уголовные дела в отношении их рассмотрены по существу судом.

Также назначено проведение служебной проверки в отношении инспектора ДПС. Будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудника. В случае установления вины, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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