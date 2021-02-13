Суточное число зараженных COVID-19 в Приморье упало до отметок октября прошлого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Приморье коронавирусом заболели 142 человека. Такие данные предоставляет краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно сводке на 13 февраля, на сегодняшний день в регионе проведено 818 250 тест на COVID-19. Общее число умерших – 591 человек. Есть и позитивные новости. Вылечиться от недуга удалось 31 326 пациентам.

К слову, кривая суточной выявляемости за последние семь дней стала все круче забирать вниз. Суточное число зараженных COVID-19 в Приморье упало до отметок октября прошлого года.

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